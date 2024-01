DUO THÉATRAL IMPROVISÉ avec la Compagnie Latitudes // J’hésite BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 25 janvier 2024, Brest.

DUO THÉATRAL IMPROVISÉ avec la Compagnie Latitudes // J’hésite BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Jeudi 25 janvier, 19h00

Début : 2024-01-25 19:00

Fin : 2024-01-25 20:30

Bombardé·es d’injonctions fermes, souvent contraires, nous prenons 1000 décisions par minute. Elsa Mikmik & Jeanne Toulouse de la Compagnie Latitudes vous proposent de disséquer ensemble nos contradictions pour leur faire le sort qu’elles méritent (et en rire), et examinons nos stratégies pour y faire face (les efficaces et les autres).

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère