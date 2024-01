CONCERT HOBOES // blues, folk & country BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 24 janvier 2024, Brest.

CONCERT HOBOES // blues, folk & country BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mercredi 24 janvier, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-24 19:00

Fin : 2024-01-24 20:30

Comme les trimardeurs, accompagnés de leurs guitares, dobro, washboard, violon, harmonica, Mary et Jean-Luc vous entraînent dans un vagabondage musical le long des voies ferrées d’Amérique du Nord… Mercredi 24 janvier, 19h00 1

À la manière des trimardeurs, accompagnés de leurs guitares, dobro, washboard, violon, harmonica, Mary et Jean-Luc vous entraînent dans un vagabondage musical le long des voies ferrées d’Amérique du Nord, dans les pas de Woody et Arlo Guthrie, Joan Baez, Tom Paxton, Nanci Griffith, Jimmie Rodgers, Roger Miller… Sautez dans le train et embarquez pour l’aventure !

https://www.info-groupe.com/hoboes/

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère