KAFE NATURE avec Bretagne Vivante #9 BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mardi 23 janvier, 19h00

Apprendre à reconnaître et à compter les oiseaux des jardins : présentation, temps d’échange et quiz pour s’initier à l’ornithologie et se familiariser avec un protocole de comptage. Simple et accessible à tous, cette opération de sciences participatives est à la fois un moment de sensibilisation et un outil de connaissance sur les oiseaux communs.

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère