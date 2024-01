PERFORMANCE de Morgan Danveau avec Blandine Bescond : Dévisager le masque / Démasquer le visage BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 18 janvier 2024, Brest.

PERFORMANCE de Morgan Danveau avec Blandine Bescond : Dévisager le masque / Démasquer le visage BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Jeudi 18 janvier, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-18 19:00

Fin : 2024-01-18 20:30

Morgan Danveau propose une immersion dans son processus créatif par la peinture numérique et la musique, autour du « visage-masque », accompagné de Blandine Bescond, qui, de par sa voix captivante, déclamera des textes qu’ils ont co-écrit. Il s’agit pour le duo de partager la genèse de toute création : les errements, les doutes, les réussites…

‌Liens :‌

Blandine BESCOND (écriture, photographie, lecture de poésie)

site web : https://www.blandine-bescond.com

instagram : @‌dusabledanslamaison

Facebook : Blandine Bescond‌

Morgan DANVEAU (peinture numérique, son, écriture)

instagram : @‌morgandanveau

Facebook : Morgan Danveau

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère