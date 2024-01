RENCONTRE LITTÉRAIRE avec Benoît Quinquis // Voyage en Normalaisie BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 17 janvier 2024, Brest.

RENCONTRE LITTÉRAIRE avec Benoît Quinquis // Voyage en Normalaisie BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mercredi 17 janvier, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-17 19:00

Fin : 2024-01-17 20:30

Le propos de son Voyage en Normalaisie pourrait presque se résumer ainsi : À quoi bon chercher à être “normal” dans un monde foncièrement absurde ? Mercredi 17 janvier, 19h00 1

Tel le Persan de Montesquieu, Benoît Quinquis, autiste Asperger trentenaire, révèle les incohérences du monde des gens “normaux”. Le propos de son Voyage en Normalaisie pourrait presque se résumer ainsi : À quoi bon chercher à être “normal” dans un monde foncièrement absurde ? En complément, il liste dix signes infaillibles pour ne pas reconnaître un “Aspie”, tentant de battre en brèche les idées reçues dont le syndrome d’Asperger fait encore l’objet.

https://blequin-c-est-moi.webnode.fr/

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère