HIP-HOP CABARET // Rap, slam, rnb, soul, pop BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 20 décembre 2023, Brest.

HIP-HOP CABARET // Rap, slam, rnb, soul, pop BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mercredi 20 décembre, 19h00

2023-12-20 19:00 Pour la 3e édition de “Women Want to Be Heard” – un programme d’accompagnement 100% féminin porté par le studio Locamusics Records – six artistes émergentes, vous présenteront leur Cabaret Hip-Hop. Mercredi 20 décembre, 19h00 1

https://www.facebook.com/events/1333935373965119

Pour la troisième édition de “Women Want to Be Heard” – un programme d’accompagnement 100% féminin porté par le studio Locamusics Records – six artistes émergentes, vous présenteront leur Cabaret Hip-Hop. Cette constellation d’artistes finistériennes vous prouvera que le Hip-Hop rime avec transversalité. C’est un doux mélange d’univers (rap, slam, rnb, soul, pop…) que vous découvrirez à nos côtés…

https://locamusicsrecords.com/ateliers-women-want-to-be-heard/

https://www.instagram.com/locamusics.brest

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère