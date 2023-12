PROJECTION “Les prostituées de Lyon parlent” avec les Pétrolettes BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Catégories d’Évènement: Brest

PROJECTION "Les prostituées de Lyon parlent" avec les Pétrolettes
BEAJ KAFE, Brest, Finistère
Dimanche 17 décembre, 17h00
2023-12-17 17:00

A l'occasion du 17 décembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe, les Pétrolettes vous invitent à la projection/discussion.

https://www.facebook.com/events/728039446045415 A l’occasion du 17 décembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe, les Pétrolettes vous invitent à la projection de ce documentaire de 45min, réalisé par Carole Roussopoulos en 1975. La projection sera suivie d’une discussion.

https://base.centre-simone-de-beauvoir.com/DIAZ-510-254-0-0.html

https://petrolettes.org

BEAJ KAFE, Brest, Finistère
51 rue Branda
29200 Brest

