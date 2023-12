LA FABULEUSE VENTE DE NOËL DE « LA FRIPE C’EST CHIC ! » BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Catégories d’Évènement: Brest

https://www.facebook.com/events/869136551347946 Pour briller sur le dancefloor ou cocooner près de l’âtre, venez au Beaj Kafe pour trouver :

tenues de soirées originales, scintillantes ou justes élégantes

accessoires de fêtes (chapeaux, sacs, chaussures, écharpes, cravates, bijoux, et plus)

idées cadeaux, décors à offrir ou à s’offrir

ATTENTION… SURPRISE EN FIN DE JOURNÉE

