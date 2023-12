ATELIER PAUMÉ.E.S BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 12 décembre 2023, Brest.

Tu es en réflexion dans ta vie professionnelle ? Ça tombe bien, on te propose un atelier Paumé.e dans mon job. Viens te dépaumer en douceur et faire un premier pas pour (re)trouver du sens au travail. Mardi 12 décembre, 18h30

Tu es en réflexion dans ta vie professionnelle ? Tu ne sais pas par où commencer ? Tu as besoin d’échanger avec d’autres personnes à ce sujet ? Ça tombe bien, on te propose un atelier Paumé.e dans mon job. Viens te dépaumer en douceur et faire un premier pas pour (re)trouver du sens au travail.

Que vas-tu vivre pendant cet atelier ? Des icebreakers, des temps de partage en petit groupe, des astuces pour savoir par quoi commencer et comment retrouver le nord.

Animatrices : Marianne Roussel, bénévole pour makesense et Lydie Person, coach chez Mon Job de Sens.

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère