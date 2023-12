BRUNCH MUSICAL avec YSA // Chant et Harpe celtique BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 10 décembre 2023, Brest.

BRUNCH MUSICAL avec YSA // Chant et Harpe celtique BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Dimanche 10 décembre, 12h00

Depuis une quinzaine d’années, Ysa sillonne la Bretagne proposant son répertoire celtique et des compositions originales issues de deux albums « couleurs du temps » et « la femme aux deux visages ».

Un peu sorcière, un peu conteuse, Ysa joue de sa voix chaude et puissante pour embarquer son public dans un univers peuplé de personnages oniriques; une femme à deux visages vous appelle et vous guide par delà l’océan et la brume, la danse au clair de lune évoque ce temps où les liens entre les humains et la nature allait de soi. Au gré de ses chansons venues d’Irlande, d’Ecosse, de Bretagne, des compositions personnelles elle vous propose une échappée, un moment de douceur et de poésie qui plaira aux petits et aux grands…

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère