CABARET LAMBÉ IMPRO BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 7 décembre 2023, Brest.

CABARET LAMBÉ IMPRO BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Jeudi 7 décembre, 19h00

2023-12-07 19:00 Lambé IMPRO est une troupe du patronage laïque de Lambézellec, qui se retrouve tous les mardis dans la bonne humeur. Ce jeudi, ce groupe très complice assurera un cabaret d’improvisation au Beaj Kafe. Jeudi 7 décembre, 19h00 1

https://www.facebook.com/events/266009809429231

Lambé IMPRO est une troupe appartenant au patronage laïque de Lambézellec, qui se retrouve tous les mardis soir dans la bonne humeur. Ce jeudi, ce groupe très complice assurera un cabaret d’improvisation au Beaj Kafe. Vous, PUBLIC, imaginerez des thèmes, lieux ou un simple mot pour voir naître des histoires créées de toutes pièces. Et pour corser le tout, le maître de cérémonie imposera des contraintes de plus en plus folles.

https://www.pllambe.fr/

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère