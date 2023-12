VERNISSAGE EXPOSITION – Annaïg Louboutin et Catherine Henry // Peintures BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 6 décembre 2023, Brest.

2023-12-06 18:00 Nouvelle exposition. Venez échanger autour d’un verre avec Annaïg et Catherine… 2 artistes, 2 parcours, 2 univers, une rencontre. Leurs pinceaux vibrent et ambitionnent de vous faire vibrer ! Mercredi 6 décembre, 18h00 1

Nouvelle exposition au Beaj Kafe… Venez échanger autour d’un verre avec Annaïg et Catherine … 2 artistes, 2 parcours, 2 univers, une rencontre.

Voyageuse dans l’âme, Annaïg Louboutin se vit comme une exploratrice… Sa peinture, plutôt abstraite et vibratoire, nous invite à plonger dans les formes et les couleurs, à entrer en résonance avec notre imaginaire, avec la trame invisible du vivant.

Catherine Henry présente un travail qui raconte une quête. Aller à la rencontre de soi, de l’autre, des émotions, du noir et de la lumière en toute chose. Et comprendre que l’on peut transformer, créer, recréer, car le pinceau est magique!

Joie de partager avec vous leurs visions de la beauté, de la vibration, de la lumière, des voyages intérieurs… Magie de la vie, magie des couleurs, sensualité des acryliques et des huiles … Envie de vous transporter dans la matière, l’organique, le minéral… Leurs pinceaux vibrent et ambitionnent de vous faire vibrer ! Une danse, une mélodie, un mouvement, une empreinte … À découvrir sur leurs toiles!

https://www.gaianncreation.com

http://chenry.artiste.free.fr/

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère