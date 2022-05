Retrouvailles d’été à l’Avenir, lieu autogéré Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

Retrouvailles d’été à l’Avenir, lieu autogéré Avenir, 3 juillet 2020 19:30, Brest. Vendredi 3 juillet 2020, 19h30 Sur place Libre participation, amener son manger, son bu et une petite laine avenir@riseup.net, https://avenir-brest.fr/ Soirée conviviale à l’Avenir pour aborder la thématique du changement de nom d’une rue et de l’école maternelle du quartier. Retrouvailles d’été à l’Avenir ; thème : qui était Bugeaud …? discussions et projections. . à partir de 19 h 30 apéro, frites /courts métrages, petits films faits durant le confinement par des amateurs. Amenez vos trouvailles. Présentation lecture de Bugeaud et d’autres tortionnaires qui ont des rues à Brest, ceux qui ont un beau et bon texte N’ hésitez à venir vous s’exprimer.

Libres paroles . à 21 h 30 projection du film: ” Déjà le sang de Mai ensemençait Novembre” de René VAUTIER – 1 h 15 Ce film documentaire a voulu rétablir la vérité sur un certains nombre d’évènements historiques, qui sont soit escamotés du récit que la France a fait de la colonisation de l’Algérie, soit relatés mais à travers encore une fois le regard triomphant du colonisateur.

Il s’agit de témoignages rares de personnalités connues, comme l’écrivain Kateb Yacine, ou de simples algériens qui s’expriment sur l’histoire commune de l’Algérie et de la France du temps de la colonisation.

Du commencement avec le coup de l’éventail, en passant par les tristes évènements du 8 mai 1945, et du comment, Kateb Yacine juge l’œuvre du prix Nobel de littérature Albert Camus, jusqu’à l’Algérie post-indépendance,

Déjà le sang de Mai ensemençait Novembre est une charge qui tord le cou à plusieurs idées reçues. Amènes ton bu et ton manger (possibilité de barbeuc) Amènes ta petite laine pour la fin de soirée Libre participation. Avenir – 22, rue Bugeaud 29200 Brest . https://avenir-brest.fr/ Avenir 22, rue Bugeaud 29200 Brest Saint-Martin Finistère vendredi 3 juillet 2020 – 19h30 à 23h00

