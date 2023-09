Journée d’études – Musées, biodiversité et paysages Auditorium de la médiathèque des Capucins – Ateliers des Capucins Brest, 24 novembre 2023 09:15, Brest.

Les musées de Brest et Bretagne muse es s’associent et proposent une journe e d’études portant sur la représentation de la “nature” dans les collections des musées. Vendredi 24 novembre, 09h15 1

Les représentations de la “nature” sont nombreuses dans les collections des musées et constituent une ressource intéressante pour la connaissance et la sensibilisation en matière d’écologie. Les musées de Brest et Bretagne musées s’associent pour vous proposer une journée d’études sur cette thématique. Retrouvez ci-dessous le programme complet de la journée.

PROGRAMME

9h15. Accueil

10h. Introduction

10h15. Usages des représentations du littoral pour l’histoire des paysages – Edwige Motte

Chercheuse en géographie et aménagement, Edwige Motte s’est notamment intéressée à l’usage des représentations artistiques pour la connaissance de l’histoire des paysages, notamment à propos des littoraux bretons, normands et de l’Estuaire de la Rance.

11h00. Perception esthétique et conservation de la biodiversité marine – Anne-Sophie Tribot

Écologue, Anne-Sophie Tribot étudie les relations entre humains et nature, et plus particulièrement la perception esthétique de la biodiversité marine. Elle a notammant écrit une thèse intitulée “Esthétique et biodiversité des écosystèmes sous-marins” et travaille sur le projet Biodivaquart (porté par D.Faget et T.Changeux de l’Université d’Aix-Marseille).

11h45. Les Eaux composées – Benjamin Rivière

Artiste-enseignant à l’EESAB de Quimper, Benjamin Rivière s’intéresse notamment aux formes de représentations de la nature, qu’elles soient artistiques ou scientifiques. Il nous dressera ici un aperçu de ces différentes formes sur la base d’un travail récemment mené à la station biologique de Roscoff et intitulé Les Eaux Composées.

12h30. Déjeuner

14h. Présentation du Canot de l’Empereur

Collection du musée national de la Marine restaurée en 2018, le Canot de l’Empereur est désormais exposé dans les Ateliers des Capucins. Une présentation de celui-ci sera faite.

14h30. Table-ronde

Les représentations de la “nature” peuvent-elles enrichir nos connaissances en écologie, en histoire environnementale et notre sensibilité au vivant ? Si oui, de quelles manières ? Plusieurs intervenants apporteront des retours d’expérience pour tâcher de répondre à cette question.

16h15. Visite du musée des beaux-arts de Brest

Auditorium de la médiathèque des Capucins – Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Recouvrance Brest 29200 Finistère