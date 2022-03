Brest à travers les guerres Cimetière de Lambézellec Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Brest à travers les guerres Cimetière de Lambézellec, 20 mai 2022, Brest. Brest à travers les guerres

Cimetière de Lambézellec, le vendredi 20 mai à 18:00

A partir de l’inscription “AEF Cemetary” sur une pierre à gauche de la porte principale du cimetière de Lambézellec qui témoigne de la présence des troupes américaines envoyées en Europe pour combattre aux côtés des Alliés lors de la grande Guerre, une conférence est proposée concernant l’arrivée des américains en 1917. Cette visite sera ponctuée d’un intermède musical.

inscription gratuite via une plateforme d’accueil

De la grande Guerre à la grippe espagnole Cimetière de Lambézellec 22 rue Bouet 29200 Brest Brest Lambézellec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:00:00 2022-05-20T19:30:00

