Énergies marines renouvelables et phares et balises regards croisés Service historique de la défense Brest, jeudi 4 avril 2024.

Énergies marines renouvelables et phares et balises regards croisés Service historique de la défense Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04 20:00:00

Herveline Gaborieau, directrice générale de France Energies Marines et Eric Vassor, directeur adjoint de la Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest, parlent ensemble des liens entre phares et éoliennes en mer, mais également de leurs spécificités.

Information pratique

Durée 1h30.

.

Service historique de la défense 4 Rue du Commandant Malbert

Brest 29200 Finistère Bretagne shd-brest.secre.fct@intradef.gouv.fr



L’événement Énergies marines renouvelables et phares et balises regards croisés Brest a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole