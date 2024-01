Festival Electrocution Brest, jeudi 28 mars 2024.

Festival Electrocution Brest

Début : 2024-03-28

fin : 2024-03-30

Chaque année, le Festival de musiques contemporaines Electrocution fait la part belle aux écriture sonores pour fêter la rencontre entre musique et nouvelles technologies ! Artistes français et internationaux proposent des modes d’écoutes inhabituels et de nombreuses découvertes pour tous et toutes. Sillages avec la complicité de Passerelle, Le Quartz et La Carène, propose un parcours mixte, éclectique et électrique dans des régions musicales étonnantes: concerts, installations sonores, visuelles et performances vous réservent de belles surprises.

Au cœur d'Electrocution fêter la rencontre entre musique et nouvelles technologies au travers d'une diversité de formes. Concerts, installations sonores et visuelles, et performances vous réservent de belles surprises.

Rendez-vous les 28, 29,30 mars 2024 pour une éclosion des musiques de création dans toute la ville !

Divers lieux

Brest 29200 Finistère Bretagne resa.sillages@gmail.com



