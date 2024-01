L’Univers coloré de Mario Cocklico – Exposition Les Ateliers des Capucins Brest, mardi 13 février 2024.

L’Univers coloré de Mario Cocklico – Exposition Les Ateliers des Capucins Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-03-17

Marion Cocklico, illustratrice jeunesse, expose les originaux de ses livres réalisés en collages Pia et la fabrique des doudous et le plus beaux des Noëls édités chez Casterman, Les instruments de la Fanfare chez Didier Jeunesse et Le Monde est immense, son nouvel album à découvrir.

Des collages, des crayonnés, des céramiques et travaux personnels vous donnent à voir son univers coloré, espiègle et doux.

Informations pratiques

Exposition proposée dans la petite galerie de la médiathèque.

Tout public.

.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne mediatheque.capucins@mairie-brest.fr



L’événement L’Univers coloré de Mario Cocklico – Exposition Brest a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole