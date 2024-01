Création d’une fresque participative avec Marion Cocklico – Atelier Les Ateliers des Capucins Brest, mardi 13 février 2024.

Création d’une fresque participative avec Marion Cocklico – Atelier Les Ateliers des Capucins Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 15:30:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Sur le principe du livre Pia et la fabrique des doudous et le plus beaux des Noëls édités chez Casterman, histoire à compléter au gré des envies, Marion Cocklico propose aux enfants et à leur accompagnant de réaliser une fresque participative sur le thème de l’univers marin.

Libérez votre âme de créateur et venez compléter les éléments à décorer (algues, corail…), créer vos personnages (poissons, crabes…) et ainsi raconter une histoire à plusieurs voix.

Informations pratiques

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Durée 1h.

Tout public.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne mediatheque.capucins@mairie-brest.fr



