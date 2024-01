Atelier découverte « L’art des Tarots » et dédicace Librairie Dialogues Brest, samedi 20 janvier 2024.

Atelier découverte « L’art des Tarots » et dédicace Librairie Dialogues Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Amélie Auffret, autrice de plusieurs livres sur l’art du Tarot, vous propose un atelier de découverte du tirage de cartes. Elle pratique cet art divinatoire depuis de nombreuses années, et l’aborde comme un outil de connaissance de soi, qui ouvre les portes de son inconscient et permet d’appréhender l’avenir de manière plus sereine.

Informations pratiques :

Atelier destiné aux adultes.

Suivi d’une dédicace des 3 ouvrages d’Amélie Auffret

Sur inscription en ligne.

Durée 1h30.

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur

Brest 29200 Finistère Bretagne



