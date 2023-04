Exposition de peinture Galerie des Arcades Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Exposition de peinture Galerie des Arcades, 18 novembre 2023, Bressuire. Exposition de Geneviève Pidoux, peintre plasticienne, travail du tissu, présentée par les Amis des Arts..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Galerie des Arcades Place de l’Hôtel de Ville

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of Geneviève Pidoux, plastic painter, fabric work, presented by Les Amis des Arts. Exposición de Geneviève Pidoux, pintora plástica, obra en tela, presentada por los Amis des Arts. Ausstellung von Geneviève Pidoux, plastische Malerin, Arbeit mit Stoffen, präsentiert von den Amis des Arts. Mise à jour le 2023-01-11 par OT Bocage Bressuirais

