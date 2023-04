Soirée Foog Rock et Food Trucks BOCAPOLE, 30 septembre 2023, Bressuire.

5 groupes de rock et de nombreux food trucks sur le site de Bocapole.

En concert : Kris Too Queen , Rock Goundi , Pretty Helmets , Amhardy Officiel , Patrick Bouvier et Teona

Présence de la Compagnie Carte Blanche Prod et de ses magiciens en close up.

Compris dans le tarif d’entrée : accès aux concerts + bon d’échange d’une valeur de 12€ pour se restaurer auprès d’une dizaine de food trucks et buvettes associatives.

Billetterie disponible sur Helloasso et prochainement à l’office de tourisme de Bressuire..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 01:00:00. EUR.

BOCAPOLE Espace Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



5 rock bands and many food trucks on the site of Bocapole.

In concert : Kris Too Queen , Rock Goundi , Pretty Helmets , Amhardy Officiel , Patrick Bouvier and Teona

Presence of the Company Carte Blanche Prod and its magicians in close up.

Included in the entrance fee: access to the concerts + voucher worth 12? to eat at a dozen food trucks and community refreshment stands.

Tickets available on Helloasso and soon at the Bressuire tourist office.

5 bandas de rock y muchos food trucks en el recinto de Bocapole.

En concierto: Kris Too Queen , Rock Goundi , Pretty Helmets , Amhardy Officiel , Patrick Bouvier y Teona

Presencia de la compañía Carte Blanche Prod y sus magos de cerca.

Incluido en el precio de la entrada: acceso a los conciertos + vale por valor de 12? para comer en una docena de food trucks y chiringuitos comunitarios.

Entradas disponibles en Helloasso y próximamente en la oficina de turismo de Bressuire.

5 Rockbands und zahlreiche Foodtrucks auf dem Gelände von Bocapole.

Live: Kris Too Queen , Rock Goundi , Pretty Helmets , Amhardy Officiel , Patrick Bouvier und Teona

Anwesenheit der Compagnie Carte Blanche Prod und ihrer Close-up-Zauberer.

Im Eintrittspreis inbegriffen: Zugang zu den Konzerten + Gutschein im Wert von 12 Euro, mit dem man sich bei einem Dutzend Foodtrucks und assoziativen Buvetten verpflegen kann.

Eintrittskarten sind auf Helloasso und demnächst im Tourismusbüro von Bressuire erhältlich.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Bocage Bressuirais