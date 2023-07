Balades commentées du Bressuirais – Noirlieu Bressuire, 17 août 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

À l’occasion des 50 ans de la fusion-association des communes de Bressuire, l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais et le service des Archives Municipales vous proposent chaque jeudi, en juillet et en août, une balade commentée dans chacune des 8 communes déléguées.

Découvrez ou redécouvrez l’histoire et les monuments de ces communes et partagez un moment convivial. Visites en lien avec l’exposition présentée au Château de Bressuire cet été.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais au 05.49.65.10.27..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . EUR.

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To mark the 50th anniversary of the merger-association of the communes of Bressuire, the Bocage Bressuirais Tourist Office and the Municipal Archives department are offering a guided tour of each of the 8 delegated communes every Thursday in July and August.

Discover or rediscover the history and monuments of these communes, and share a convivial moment. Tours linked to the exhibition on display at Château de Bressuire this summer.

Reservations required from the Bocage Bressuirais Tourist Office on 05.49.65.10.27.

Con motivo del 50 aniversario de la fusión de los municipios de Bressuire, la Oficina de Turismo del Bocage Bressuirais y los Archivos Municipales organizan en julio y agosto una visita guiada por cada uno de los 8 municipios.

Descubra o redescubra la historia y los monumentos de estos municipios y comparta un momento de convivencia. Las visitas están relacionadas con la exposición que se presenta este verano en el castillo de Bressuire.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Bocage Bressuirais: 05.49.65.10.27.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Fusion der Gemeinden von Bressuire bieten das Office de Tourisme du Bocage Bressuirais und das Stadtarchiv jeden Donnerstag im Juli und August einen kommentierten Spaziergang durch jede der 8 delegierten Gemeinden an.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten dieser Gemeinden und genießen Sie einen geselligen Moment. Die Besuche stehen in Verbindung mit der Ausstellung, die diesen Sommer im Schloss von Bressuire zu sehen ist.

Reservierung beim Office de Tourisme du Bocage Bressuirais unter 05.49.65.10.27 erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Bocage Bressuirais