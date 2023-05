Visite sensorielle du Château de Bressuire 6 place de l’hôtel de ville, 12 juillet 2023, Bressuire.

Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, aiguisez vos papilles, affutez votre odorat et votre toucher pour partir à la découverte du château de Bressuire. Accompagné d’une guide, découvrez le système défensif très élaboré de ce château construit au XIe siècle et revivez les heures de gloire de son logis seigneurial, à travers vos cinq sens. Une expérience dynamique, originale et insolite garantie !

Une bonne paire de chaussures est conseillée pour cette visite. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Rendez-vous à 10 h à l’Office de Tourisme..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

6 place de l’hôtel de ville Rendez-vous : Office de Tourisme

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open your eyes, stretch your ears, sharpen your taste buds, sharpen your sense of smell and touch to discover the castle of Bressuire. Accompanied by a guide, discover the very elaborate defensive system of this castle built in the 11th century and relive the glory hours of its lordly dwelling, through your five senses. A dynamic, original and unusual experience guaranteed!

A good pair of shoes is recommended for this visit. Reservations are required at the Tourist Office. Meeting point at 10 am at the Tourist Office.

Abra los ojos, escuche con atención, agudice las papilas gustativas, el olfato y el tacto para descubrir el castillo de Bressuire. Acompañado por un guía, descubra el elaboradísimo sistema defensivo de este castillo construido en el siglo XI y reviva los días de gloria de su señorial morada, a través de sus cinco sentidos. Una experiencia dinámica, original e insólita garantizada

Se recomienda llevar un buen par de zapatos para esta visita. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo. Punto de encuentro a las 10 h en la Oficina de Turismo.

Öffnen Sie Ihre Augen, spitzen Sie Ihre Ohren, schärfen Sie Ihre Geschmacksnerven, Ihren Geruchs- und Tastsinn, um das Schloss von Bressuire zu entdecken. Entdecken Sie in Begleitung einer Führerin das ausgeklügelte Verteidigungssystem der im 11. Jahrhundert erbauten Burg und erleben Sie die Glanzzeiten des herrschaftlichen Wohnhauses mit allen fünf Sinnen. Ein dynamisches, originelles und ungewöhnliches Erlebnis ist garantiert!

Ein gutes Paar Schuhe ist für diesen Besuch empfehlenswert. Eine Reservierung beim Fremdenverkehrsamt ist erforderlich. Treffpunkt: 10 Uhr am Office de Tourisme.

