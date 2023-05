Melting Potes #3 5 Rue du Château, 8 juillet 2023, Bressuire.

Le festival MELTING POTES, organisé par l’association Brochouette revient pour sa 3ème édition ! Les festivités auront lieu au château de Bressuire.

Au programme sur scène : Bekar, Strollad, Olympe Chabert, Plage Arrière, FEL, DJ Twenti’es.

Prévente à 8€ sur HelloAsso puis 10€ sur place..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 01:00:00. EUR.

5 Rue du Château Cour du Château

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The MELTING POTES festival, organized by the Brochouette association is back for its 3rd edition! The festivities will take place at the castle of Bressuire.

On stage : Bekar, Strollad, Olympe Chabert, Plage Arrière, FEL, DJ Twenti’es.

Pre-sale at 8? on HelloAsso then 10? on site.

El festival MELTING POTES, organizado por la asociación Brochouette, vuelve en su 3ª edición Los festejos tendrán lugar en el castillo de Bressuire.

En el escenario: Bekar, Strollad, Olympe Chabert, Plage Arrière, FEL, DJ Twenti’es.

Venta anticipada a las 8? en HelloAsso y a las 10? in situ.

Das vom Verein Brochouette organisierte Festival MELTING POTES kehrt für seine dritte Ausgabe zurück! Die Feierlichkeiten werden im Schloss von Bressuire stattfinden.

Das Programm auf der Bühne: Bekar, Strollad, Olympe Chabert, Plage Arrière, FEL, DJ Twenti’es.

Vorverkauf für 8? auf HelloAsso und 10? vor Ort.

