Chasse au trésor au château de Bressuire Château, Cour du Logis, 5 juillet 2023, Bressuire.

Aidez Dame Jeanne à reconstruire son château, en retrouvant le trésor caché par son époux, le seigneur Jacques de Beaumont. Répartis en équipe, trouvez des indices et résolvez des énigmes, pour percer le mystère du château médiéval de Bressuire.

Prévoir des chaussures confortables.

Tous les mercredis du 20 juillet au 24 août. Pour les enfants de 4 à 11 ans. Réservation obligatoire..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 19:00:00. EUR.

Château, Cour du Logis Rue du Château

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Help Dame Jeanne rebuild her castle by finding the treasure hidden by her husband, Lord Jacques de Beaumont. Divided into teams, find clues and solve riddles to unravel the mystery of the medieval castle of Bressuire.

Bring comfortable shoes.

Every Wednesday from July 20 to August 24. For children from 4 to 11 years old. Reservation required.

Ayuda a Dame Jeanne a reconstruir su castillo encontrando el tesoro escondido por su marido, Lord Jacques de Beaumont. Divididos en equipos, encuentren pistas y resuelvan enigmas para desvelar el misterio del castillo medieval de Bressuire.

Traiga calzado cómodo.

Todos los miércoles del 20 de julio al 24 de agosto. Para niños de 4 a 11 años. Reserva obligatoria.

Hilf Dame Jeanne dabei, ihre Burg wieder aufzubauen, indem du den Schatz findest, den ihr Mann, der Herr Jacques de Beaumont, versteckt hat. Finden Sie in Teams Hinweise und lösen Sie Rätsel, um das Geheimnis des mittelalterlichen Schlosses von Bressuire zu lüften.

Bequeme Schuhe mitbringen.

Jeden Mittwoch vom 20. Juli bis 24. August. Für Kinder von 4 bis 11 Jahren. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Bocage Bressuirais