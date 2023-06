F.A.R- Le P.U.F: Produits Utiles pour Festivaliers de Cirkatomik Bressuire, 1 juillet 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

C’est la 2ème édition du Festival des Arts de la Rue à Bressuire ! Arts du cirque, danse, musique, théâtre, arts visuels… Tous les arts vont se ruer sur les places et au Château.

En 1962, Etienne Bidault assiste à un concert de musique classique, lors du festival de Montélimar. Placé au dernier rang, il ne voit rien. Rentré chez lui, il crée aussitôt les premières « Calatalons ». Le P.U.F est né!

À 15 h 30 et 17 h Place de l’Hôtel de Ville, et à 19 h 45 au château de Bressuire..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s the 2nd edition of the Festival des Arts de la Rue in Bressuire! Circus arts, dance, music, theater, visual arts… All the arts will be rushing to the squares and the Château.

In 1962, Etienne Bidault attended a classical music concert at the Montélimar Festival. Sitting in the back row, he saw nothing. Returning home, he immediately created the first « Calatalons ». The P.U.F was born!

At 3.30pm and 5pm Place de l’Hôtel de Ville, and at 7.45pm at the Château de Bressuire.

¡Es el 2º Festival de Artes de Calle de Bressuire! Artes circenses, danza, música, teatro, artes plásticas… Todas las artes se abalanzarán sobre las plazas y el Castillo.

En 1962, Etienne Bidault asistió a un concierto de música clásica en el Festival de Montélimar. Sentado en la última fila, no vio nada. Cuando regresó a casa, creó inmediatamente los primeros « Calatalons ». Había nacido el P.U.F

A las 15.30 y 17.00 h en la Place de l’Hôtel de Ville, y a las 19.45 h en el Château de Bressuire.

Dies ist die zweite Ausgabe des Festivals der Straßenkünste in Bressuire! Zirkuskünste, Tanz, Musik, Theater, bildende Kunst… Alle Künste werden sich auf den Plätzen und im Schloss tummeln.

1962 besuchte Etienne Bidault während des Festivals in Montélimar ein klassisches Musikkonzert. Er sitzt in der letzten Reihe und sieht nichts. Als er nach Hause kam, gründete er sofort die ersten « Calatalons ». Der P.U.F. ist geboren!

Um 15:30 und 17:00 Uhr auf dem Place de l’Hôtel de Ville und um 19:45 Uhr im Schloss von Bressuire.

