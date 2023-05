Théâtre du Bocage – La cerisaie 1 Boulevard Jacques Nérisson, 15 juin 2023, Bressuire.

Pièce de théâtre: La Cerisaie.

Tchekhov nous invite au bal des courtisans dans une Cerisaie aux allures de planète..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . EUR.

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Play: The Cherry Orchard.

Chekhov invites us to the courtiers’ ball in a Cherry Orchard that looks like a planet.

Obra de teatro: El Huerto de los Cerezos.

Chéjov nos invita a un baile de cortesanos en un Huerto de Cerezos que parece un planeta.

Theaterstück: Der Kirschgarten.

Tschechow lädt uns zum Ball der Höflinge in einem Kirschgarten ein, der wie ein Planet aussieht.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Bocage Bressuirais