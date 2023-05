9 ème Aquathlon 40 Boulevard de la République, 11 juin 2023, Bressuire.

9 ème Aquathlon, avec épreuve de natation et course à pied enchaînée, en relais ou individuel..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

40 Boulevard de la République Centre aquatique Coeur d’O

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



9th Aquathlon, with a swimming and running event, in relay or individual.

9º Acuatlón, con una prueba de natación y otra de carrera, en relevos o individual.

9. Aquathlon, mit einem Wettkampf aus Schwimmen und Laufen in Kombination, als Staffel oder einzeln.

