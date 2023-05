Forum Conscience et Bien-Etre 2 Allée Nicolas Copernic Terves, 10 juin 2023, Bressuire.

À l’occasion de la 11ème journée mondiale du bien-être, le magasin BIOCOOP – Bressuire a le plaisir d’accueillir le « Forum Conscience et Bien-Etre ».

Venez à la rencontre de 12 praticiens et thérapeutes qui présenteront leurs pratiques et répondront à vos questions.

Conférences et ateliers sur inscription auprès des thérapeutes et praticiens..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. EUR.

2 Allée Nicolas Copernic Terves Biocoop

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the 11th World Wellness Day, the BIOCOOP – Bressuire store has the pleasure to welcome the « Forum Conscience et Bien-Etre ».

Come and meet 12 practitioners and therapists who will present their practices and answer your questions.

Conferences and workshops on registration with the therapists and practitioners.

Con motivo del 11º Día Mundial del Bienestar, la tienda BIOCOOP – Bressuire se complace en acoger el « Foro Conciencia y Bienestar ».

Venga a conocer a 12 practicantes y terapeutas que le presentarán sus prácticas y responderán a sus preguntas.

Conferencias y talleres previa inscripción con los terapeutas y practicantes.

Anlässlich des 11. Welttages des Wohlbefindens freut sich die Filiale BIOCOOP – Bressuire, das « Forum Conscience et Bien-Etre » auszurichten.

Lernen Sie 12 Praktiker und Therapeuten kennen, die ihre Praktiken vorstellen und Ihre Fragen beantworten werden.

Vorträge und Workshops nach Anmeldung bei den Therapeuten und Heilpraktikern.

