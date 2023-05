Marché de producteurs 36 Rue de la Grange, 8 juin 2023, Bressuire.

Marché de producteurs à la MFR de la Grange. Possibilité d’acheter en direct les produits auprès des producteurs et de manger sur place. Animation musicale par le groupe Meltem..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 21:30:00. .

36 Rue de la Grange MFR La Grange

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ market at the MFR de la Grange. Possibility to buy directly from the producers and to eat on the spot. Musical entertainment by the group Meltem.

Mercado agrícola en el MFR de la Grange. Posibilidad de comprar productos directamente a los productores y comer in situ. Animación musical a cargo del grupo Meltem.

Bauernmarkt in der MFR de la Grange. Es besteht die Möglichkeit, die Produkte direkt bei den Erzeugern zu kaufen und vor Ort zu essen. Musikalische Unterhaltung durch die Gruppe Meltem.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Bocage Bressuirais