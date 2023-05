Rendez-vous aux Jardins – Jardin de Riparfonds 36 Lieu-dit Riparfond, 2 juin 2023, Bressuire.

Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle.

Visite libre et animations sur le thème des « Musiques au jardin » avec une enquête auprès des visiteurs sur le thème « Bruits, silences et mélodies dans un jardin entre zone industrielle et campagne. »

Samedi à 15 h et dimanche à 11 h et à 15 h : « »Voyage hypnotique sonore au Jardin de Riparfonds » » par Hyp’novez. Réservation préalable au 06.24.40.88.74.

Dimanche après midi : « Enfants musiciens au Jardin de Riparfonds », concerts des jeunes musiciens du Conservatoire de musique..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

36 Lieu-dit Riparfond Jardin de Riparfonds

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This garden was created on the former farmyard of the house of Riparfonds (XVIth century) and was conceived as a Renaissance garden with fountain, supports framing the beds of perennials, pruned boxwood and works of contemporary artists. The garden of Riparfonds wants to be the contemporary expression of the garden such as the Gabriau, owners of the house of the fields of Riparfonds, had elaborated it in the 16th century.

Free visit and animations on the theme of « Music in the garden » with a survey to the visitors on the theme « Noises, silences and melodies in a garden between industrial area and countryside. »

Saturday at 3 pm and Sunday at 11 am and 3 pm: « »Hypnotic sound journey in the Garden of Riparfonds » » by Hyp’novez. Prior reservation at 06.24.40.88.74.

Sunday afternoon: « Children musicians in the Garden of Riparfonds », concerts of young musicians from the Conservatory of Music.

Este jardín se creó en el antiguo patio de armas de la casa de Riparfonds, del siglo XVI, y se diseñó como un jardín renacentista con una fuente, alféizares que enmarcan los parterres de plantas perennes, boj recortado y obras de artistas contemporáneos. El jardín de Riparfonds es una expresión contemporánea del jardín tal y como la familia Gabriau, propietaria de la casa de los campos de Riparfonds, lo diseñó en el siglo XVI.

Visita gratuita y actividades sobre el tema « Música en el jardín » con una encuesta a los visitantes sobre el tema « Ruidos, silencios y melodías en un jardín entre zona industrial y campo »

Sábado a las 15h y domingo a las 11h y a las 15h: « »Viaje sonoro hipnótico en el Jardín de Riparfonds » » por Hyp’novez. Reserva previa en el 06.24.40.88.74.

Domingo por la tarde: « Enfants musiciens au Jardin de Riparfonds », conciertos de jóvenes músicos del Conservatorio de Música.

Dieser Garten wurde auf dem ehemaligen Hinterhof des Landhauses Riparfonds (16. Jahrhundert) angelegt und ist als Renaissancegarten mit Brunnen, Stützen, die die Staudenbeete einrahmen, geschnittenen Buchsbäumen und Werken zeitgenössischer Künstler gestaltet. Der Garten von Riparfonds soll der zeitgenössische Ausdruck des Gartens sein, wie ihn die Gabriau, die Besitzer des Hauses auf den Feldern von Riparfonds, im 16. Jahrhundert angelegt hatten.

Freie Besichtigung und Veranstaltungen zum Thema « Musik im Garten » mit einer Umfrage unter den Besuchern zum Thema « Geräusche, Stille und Melodien in einem Garten zwischen Industriegebiet und Land »

Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 11 Uhr und um 15 Uhr: « »Hypnotische Klangreise im Garten von Riparfonds » » von Hyp’novez. Vorherige Reservierung unter 06.24.40.88.74.

Sonntagnachmittag: « Enfants musiciens au Jardin de Riparfonds », Konzerte von jungen Musikern des Musikkonservatoriums.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Bocage Bressuirais