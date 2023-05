Théâtre du Bocage – Seulement ça (Solo?) 1 Boulevard Jacques Nérisson, 2 juin 2023, Bressuire.

Pièce de théâtre: Seulement ça (Solo?).

Vu comme ça ce serait un texte à la première personne, combinée à d’autres premières personnes, issues de textes d’auteurs, Jacques Rebotier en tête, et qui surgissent un peu au hasard du texte premier. Au hasard? Alors vu comme ça….

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Play: Only that (Solo?).

Seen like that, it would be a text in the first person, combined with other first persons, coming from authors’ texts, Jacques Rebotier in mind, and which appear a bit randomly from the first text. At random? Then seen like that…

Obra: Sólo eso (¿Sólo?).

Visto así, se trataría de un texto en primera persona, combinado con otras primeras personas, extraídas de textos de autores como Jacques Rebotier, y que aparecen de forma un tanto aleatoria en el primer texto. ¿Por casualidad? Visto así…

Theaterstück: Nur das (Solo?).

So gesehen wäre es ein Text in der ersten Person, kombiniert mit anderen ersten Personen, die aus Texten von Autoren, allen voran Jacques Rebotier, stammen und die ein wenig zufällig aus dem ersten Text auftauchen. Zufällig? So gesehen…

