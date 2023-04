La Place du Tertre, Place Notre Dame Place Notre-Dame, 6 mai 2023, Bressuire.

Les élèves du Grenier, de la Poterie de St-Porchaire et du Verger des Sculpteurs, vont peindre, dessiner, modeler, travailler sur la Place Notre-Dame.

Venez essayer, créer ou montrer votre talent !

Accès libre pour tous, sans inscription. Annulé en cas de mauvais temps..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 18:30:00. EUR.

Place Notre-Dame

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Students from Le Grenier, St-Porchaire Pottery and Le Verger des Sculpteurs will be painting, drawing, modeling and working in Notre-Dame Square.

Come and try, create or show your talent!

Free access for all, without registration. Cancelled in case of bad weather.

Los alumnos de Le Grenier, La Poterie de St-Porchaire y Le Verger des Sculpteurs pintarán, dibujarán, modelarán y trabajarán en la plaza de Notre-Dame.

¡Venga a probar, crear o mostrar su talento!

Acceso libre para todos, sin inscripción. Cancelado en caso de mal tiempo.

Die Schüler des Grenier, der Töpferei von St-Porchaire und des Verger des Sculpteurs werden auf dem Place Notre-Dame malen, zeichnen, modellieren und arbeiten.

Probieren Sie es aus, kreieren Sie oder zeigen Sie Ihr Talent!

Freier Zugang für alle, keine Anmeldung erforderlich. Wird bei schlechtem Wetter abgesagt.

