8 ème rencontre des aînés en chansons BOCAPOLE, 3 mai 2023, Bressuire.

Placée sous le thème de l’amour, la 8 ème rencontre des aînés en chansons réunit les résidents de 9 EHPAD du bocage.

Réservation obligatoire au 05.49.65.52.74..

2023-05-03

BOCAPOLE Espace Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Placed under the theme of love, the 8th meeting of the seniors in songs gathers the residents of 9 EHPAD of the bocage.

Reservation required at 05.49.65.52.74.

El tema del 8º encuentro de mayores cantando es el amor, y reúne a los residentes de 9 EHPAD del Bocage.

Reserva obligatoria en el 05.49.65.52.74.

Das 8. Treffen der Senioren in Liedern steht unter dem Motto « Liebe » und vereint die Bewohner von neun Altenheimen des Bocage.

Reservierungen sind erforderlich unter 05.49.65.52.74.

