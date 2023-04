42 ème Salon de la peinture Château Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

42 ème Salon de la peinture Château, 29 avril 2023, Bressuire. 42 ème Salon de Peinture..

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-01 18:30:00. EUR.

Château

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



42nd Painting Salon. 42ª Exposición de Pintura. 42 ème Salon de Peinture (Malersalon). Mise à jour le 2023-04-19 par OT Bocage Bressuirais

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Château Adresse Château Ville Bressuire Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Château Bressuire

Château Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

42 ème Salon de la peinture Château 2023-04-29 was last modified: by 42 ème Salon de la peinture Château Château 29 avril 2023 Château Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres