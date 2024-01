Soirée avec Boc’Hall Salle Emeraude Bressuire, vendredi 19 janvier 2024.

Soirée avec Boc’Hall Salle Emeraude Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19

Une soirée au bar associatif de Boc’Hall ! Venez chanter, dansez, on prévoit le Karaoké et la playlist pour une soirée légère.

EUR.

Salle Emeraude Place Dupin

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@boc-hall.org



L’événement Soirée avec Boc’Hall Bressuire a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Bocage Bressuirais