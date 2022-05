BRESLES : Les Marais et Pelouses de Bresles Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Bresles Oise Bresles Sortie nature “Quand les richesses insoupçonnées du marais de Bresles se dévoilent…” Sous le soleil estival, vous découvrirez les richesses du marais : flore typique des tourbières, odonates et amphibiens n’auront plus de secret pour vous… Sortie pour les plus de 10 ans. Sortie nature “Quand les richesses insoupçonnées du marais de Bresles se dévoilent…” Sous le soleil estival, vous découvrirez les richesses du marais : flore typique des tourbières, odonates et amphibiens n’auront plus de secret pour vous… Sortie pour les plus de 10 ans. contact@cen-hautdefrance.org +33 3 22 89 63 96 Sortie nature “Quand les richesses insoupçonnées du marais de Bresles se dévoilent…” Sous le soleil estival, vous découvrirez les richesses du marais : flore typique des tourbières, odonates et amphibiens n’auront plus de secret pour vous… Sortie pour les plus de 10 ans. Wikimedia Commons

