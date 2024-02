Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Port Rhu Douarnenez, vendredi 15 mars 2024.

Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Port Rhu Douarnenez Finistère

Bresk un joli mot breton pour dire fragile.

Ça va parler breton, portugais, russe, sorabe, maya, cambodgien et d’autres langues encore. Il y aura de la poésie, de la musique, des rencontres, des ateliers, des films, un bon repas. Et puis des massages, des livres, des textes chuchotés, et une caravane-baleine. Et un hommage à Roland Pécout, écrivain occitan invité en résidence à Rhizomes en 2019, qui nous a quittés en novembre dernier. Roland aimait les gris de Bretagne, les montagnes afghanes, les conteurs dogons, le nomadisme et l’occitan, par-dessus tout.

Le 15 et 16 mars, Bresk ! revient pour la 3ème fois sur la place de l’Enfer, pour fêter les langues minorées et la traduction soyez les bienvenus !

Proposé par Rhizomes, avec le Port-Musée, la médiathèque Georges Perros, Emglev Bro Douarnenez, Strollad La Obra, Bretagne Culture Diversité, le Festival de cinéma de Douarnenez et la librairie de l’Angle Rouge.

Au programme de cette édition 2024 :

Vendredi 15 mars, au Port-musée, à 21h Nolwenn Korbell en poésie

Samedi 16 mars, à l’Auditorium, de 10h à 11h Conférence Les premiers enregistrements sonores de langue bretonne

Samedi 16 mars, à la Médiathèque, de 10h 45 à 11h15 Tapis lecture breton-français

Samedi 16 mars, à l’Auditorium, de 11h15 à 11h45 Atelier en breton avec Tudi Crequer

Samedi 16 mars, au Port-musée, de 11h15 à 12h15 Dans l’atelier des éditions Isabelle Sauvage

Samedi 16 mars, Place de l’Enfer A tav ola ! (petite restauration savoureuse et métissée)

Samedi 16 mars, à la Médiathèque, de 14h à 16h Atelier d’initiation à la traduction, portugais (Mozambique)

Samedi 16 mars, au Port-musée, de 14h à 15h Poésie résistante en langues vivantes

Samedi 16 mars, à l’Auditorium, de 15h à 16h La langue de ma mère

Samedi 16 mars, à l’Auditorium, de 16h à 17h Kwiz douarneniste

Samedi 16 mars, au Port-musée, de 17h à 18h30 traduire pour le plaisir

Samedi 16 mars, à l’Auditorium,de 18h30 à 19h30 Tu es l’avenir, la poésie comme combat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-16

Port Rhu Place de l’Enfer

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

L’événement Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Douarnenez a été mis à jour le 2024-02-20 par OT PAYS DE DOUARNENEZ