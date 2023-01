Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Douarnenez Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère

Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Port Rhu Douarnenez Finistère

2023-03-24 – 2023-03-25

Finistère Bresk : un joli mot breton pour dire fragile. Comme les langues, celles dominées, que l’on entend et on lit trop peu. Comme le travail de traduction aussi, « la langue des langues » selon l’écrivain kényan Ngugi Wa Thiong’o, et les traductrices et traducteurs qui portent les mots d’une rive à l’autre, élargissant nos horizons et cependant trop souvent dans l’ombre. Au programme : ateliers de traduction, concerts, rencontres, conférences, poésie toujours en explorant les langues minorées et la traduction, et en affirmant l’importance de leur existence et de leur diversité. Plus d’informations à venir. http://www.rhizomes-dz.com/bresk Douarnenez

