Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Douarnenez, 10 juin 2022, Douarnenez.

Bresk ! Festival autour des langues minorées et de la traduction Douarnenez

2022-06-10 – 2022-06-11

Douarnenez Finistère

Bresk : un joli mot breton pour dire fragile. Comme les langues, celles dominées, que l’on entend et on lit trop peu. Comme le travail de traduction aussi, la langue des langues selon l’écrivain kényan Ngugi Wa Thiong’o, et les traductrices et traducteurs qui portent les mots d’une rive à l’autre, élargissant nos horizons et cependant trop souvent dans l’ombre. Pendant deux jours, les 10 et 11 juin, dans le port de Douarnenez, ça va sentir bon l’air du large, les langues d’ici et d’ailleurs : que vous parliez plusieurs langues ou une seule, que la question de la traduction ne vous ait jamais effleuré, ou au contraire que vous ayez plusieurs langues à la bouche et que la traduction ça vous connaît, ce temps fort est pour tou.tes, seule la curiosité est requise. nVenez pour le week-end, venez juste pour un atelier ou une rencontre, tout est permis ! Et comme le voyage est plus joyeux si on le fait en compagnie, mersi bras à Bretagne Culture et Diversité, Emglev Bro Douarnenez, le Festival de cinéma, La Obra et C’hoariva, sans oublier les belles équipes de la Librairie de l’Angle rouge et du Port-Musée, d’avoir sauté dans le bateau et pris le gouvernail à tour de rôle. Alors voilà, Bresk ! Pour célébrer le pluriel des langues et leur égalité, pour créer la rencontre, être là ensemble avec nos accents, nos langues, nos histoires et nos mots : une Babel heureuse !

http://www.rhizomes-dz.com/bresk

Bresk : un joli mot breton pour dire fragile. Comme les langues, celles dominées, que l’on entend et on lit trop peu. Comme le travail de traduction aussi, la langue des langues selon l’écrivain kényan Ngugi Wa Thiong’o, et les traductrices et traducteurs qui portent les mots d’une rive à l’autre, élargissant nos horizons et cependant trop souvent dans l’ombre. Pendant deux jours, les 10 et 11 juin, dans le port de Douarnenez, ça va sentir bon l’air du large, les langues d’ici et d’ailleurs : que vous parliez plusieurs langues ou une seule, que la question de la traduction ne vous ait jamais effleuré, ou au contraire que vous ayez plusieurs langues à la bouche et que la traduction ça vous connaît, ce temps fort est pour tou.tes, seule la curiosité est requise. nVenez pour le week-end, venez juste pour un atelier ou une rencontre, tout est permis ! Et comme le voyage est plus joyeux si on le fait en compagnie, mersi bras à Bretagne Culture et Diversité, Emglev Bro Douarnenez, le Festival de cinéma, La Obra et C’hoariva, sans oublier les belles équipes de la Librairie de l’Angle rouge et du Port-Musée, d’avoir sauté dans le bateau et pris le gouvernail à tour de rôle. Alors voilà, Bresk ! Pour célébrer le pluriel des langues et leur égalité, pour créer la rencontre, être là ensemble avec nos accents, nos langues, nos histoires et nos mots : une Babel heureuse !

Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-05-12 par