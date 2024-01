FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2024 – STAGES – MALIKA VERLAGUET Brenoux, samedi 10 février 2024.

Brenoux Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 16:30:00

CONTER AU NATUREL

L’objectif du stage est de conter de la façon la plus naturelle et personnelle possible, dans l’idée que la meilleure façon d’être original-e et écouté-e, c’est d’être soi-même…

Venez avec un conte à travailler (soit un conte cour…

CONTER AU NATUREL

L’objectif du stage est de conter de la façon la plus naturelle et personnelle possible, dans l’idée que la meilleure façon d’être original-e et écouté-e, c’est d’être soi-même…

Venez avec un conte à travailler (soit un conte court qui pourra être travaillé dans son intégralité, soit un conte long dont on ne pourra travailler qu’un extrait), déjà dégrossi (c’est-à-dire pouvoir le dire sans support écrit). Ce conte doit être un conte qui vous accroche et que vous avez envie de raconter.

Ensuite, par une alternance de temps individuels et collectifs, nous tenterons de donner à ce conte une forme plus personnelle, en essayant de l’épurer pour laisser place aux émotions, tout en l’étoffant pour lui donner du relief !

Alterneront également les temps d’écoute et d’échanges, pour que chacun puisse explorer son oralité , en cherchant ses mots, ses images, ses cordes sensibles, pour en fin de journée proposer son conte (ou un extrait) aux autres participants, à la lumière de ce qui aura été travaillé.

Ce que je propose n’est pas une leçon de conte mais un stage très pratique , avec l’idée de partir de là où on en est pour aller… juste un peu plus loin !

D’UNE LANGUE A L’AUTRE

Dans la lignée de la première journée conter au naturel avec pour spécificité le fait de conter en bilingue. Ce stage s’adresse à des personnes qui souhaitent conter en mêlant deux langues (ou plus !). Sans faire de traduction mais dans l’idée qu’une langue éclaire l’autre. La pratique personnelle de Malika se centre sur l’Occitan et son approche du bilinguisme dans le conte peut se calquer à n’importe quelle langue. Il est ouvert aux débutants ayant une bonne connaissance de la langue qu’ils veulent intégrer à leur conte. Venez avec un conte en français (soit un conte court qui pourra être travaillé dans son intégralité, soit un conte long dont on ne pourra travailler qu’un extrait), avec lequel vous êtes à l’aise. Ensuite, par une alternance de temps individuels et collectifs, temps d’écoute et temps d’échange, chacun pourra travailler son conte de façon à ce qu’il gagne

en biodiversité linguistique ! Si l’ensemble des stagiaires souhaite travailler sur la langue occitane, le stage pourra prendre une orientation un peu différente.

EUR.

Brenoux 48000 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par 48 – OT Mont Lozère