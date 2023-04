Le Roc Querçynois, 28 mai 2023, Brengues Brengues.

Le Roc Querçynois

2023-05-28 – 2023-05-28

Non, ce n’est pas la rando de la méduse cette rando là, c’est tout simplement la 13ieme du Roc Quercynois, qu’on se

le dise au fond des ports, coquin de sort. Vous naviguerez en pères peinards (ou pas) sur les grands causses de Cajarc et vous trouverez ici et là entre Lot et Célé, quelques cambuses bien garnies pour vous ravitailler. Et au moment d’accoster

quand vous virerez de bord et replierez la grand voile, vous verrez poindre quelques pintes de houblon et de bonnes victuailles, pour faire ripaille et vous refaire la cerise après cette traversée qui (nous l’espérons) ne vous aura pas trop donné le mal de mer et vous aura comblée.

Adieussiatz, nous vous donnons RDV le dimanche 28 mai 2023 à Brengues.

