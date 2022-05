Brenda POUPARD & Anne-Louise BOURION, les Musicales de Normandie Rives-en-Seine, 19 août 2022, Rives-en-Seine.

Brenda POUPARD & Anne-Louise BOURION, les Musicales de Normandie Villequier Rue du Président Coty Rives-en-Seine

2022-08-19 – 2022-08-19 Villequier Rue du Président Coty

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine

C’est la 17ème édition des Musicales de Normandie ! Retrouvez Brenda POUPARD, mezzo-soprano et Anne-Louise BOURION au piano, à l’église Saint-Martin de Villequier. À l’occasion de ce récital, les talentuenses Brenda Poupard et Anne-Louise Bourion invitent à suivre les pas d’une femme en quête de reconstruction. Comment, après un drame dévastateur, parvient-elle à sortir des décombres et à se reconstruire ? Un chemin difficile, fait de hauts et de bas, qu’elle emprunte avec courage et résilience. À ses côtés, comme seuls soutiens, sa foi inébranlable et son amour de la nature. Des lieder de Liszt aux mélodies de Massenet, le parcours musical s’annonce aussi riche et intense en émotions que celles de l’héroïne. Nommée Révélation Classique 2021 de l’Adami, membre de l’Opéra-Studio de l’Opéra National du Rhin pour la saison 2021/2022 et diplômée d’un Master de chant du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris en 2019, Brenda Poupard n’a pas tardé à se faire remarquer tant par son aisance scénique que par son timbre unique et chaleureux.

C’est la 17ème édition des Musicales de Normandie ! Retrouvez Brenda POUPARD, mezzo-soprano et Anne-Louise BOURION au piano, à l’église Saint-Martin de Villequier. À l’occasion de ce récital, les talentuenses Brenda Poupard et Anne-Louise Bourion…

C’est la 17ème édition des Musicales de Normandie ! Retrouvez Brenda POUPARD, mezzo-soprano et Anne-Louise BOURION au piano, à l’église Saint-Martin de Villequier. À l’occasion de ce récital, les talentuenses Brenda Poupard et Anne-Louise Bourion invitent à suivre les pas d’une femme en quête de reconstruction. Comment, après un drame dévastateur, parvient-elle à sortir des décombres et à se reconstruire ? Un chemin difficile, fait de hauts et de bas, qu’elle emprunte avec courage et résilience. À ses côtés, comme seuls soutiens, sa foi inébranlable et son amour de la nature. Des lieder de Liszt aux mélodies de Massenet, le parcours musical s’annonce aussi riche et intense en émotions que celles de l’héroïne. Nommée Révélation Classique 2021 de l’Adami, membre de l’Opéra-Studio de l’Opéra National du Rhin pour la saison 2021/2022 et diplômée d’un Master de chant du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris en 2019, Brenda Poupard n’a pas tardé à se faire remarquer tant par son aisance scénique que par son timbre unique et chaleureux.

Villequier Rue du Président Coty Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-05-13 par