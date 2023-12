Brenda Ohana Trio Peniche Marcounet Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Du jazz, oui, mais aussi de la bossa nova, des ballades, du rock, des chacareras et bien d’autres joyeuses surprises.

Le trio est mené par Brenda Ohana (Brésil) au vibraphone, arrangements et compositions, avec Petteri Parviainen (Finlande) à la basse et Frédéric Sicart (France) à la batterie. Depuis quelques années ils partagent avec une lumineuse complicité des aventures musicales avec un album déjà sorti sur le label Défis, « Who Knows If », des résidences en France et au Portugal, des tournées en Chine, au Japon et au Maroc, et bien d’autres péripéties passées et à venir. Inspirés par de grands maîtres tels que Wayne Shorter, Tom Jobim, Keith Jarrett et Hermeto Pascoal, ils présentent de nouvelles compositions et arrangements de leur prochain album « Inner Forest » et invitantent à l’occasion le grand maître du piano Alain Jean Marie.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : http://www.brendabenjamim.com http://www.facebook.com/brendaohanamusic/ http://www.facebook.com/brendaohanamusic/ https://www.peniche-marcounet.fr/event/brenda-ohana-trio/?event_date=2024-01-10

Brenda Ohana Trio