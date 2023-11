Brenda Mour – She is back LE BAL BLOMET Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 27 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 22 EUR

Brenda Mour nous délivre en avant première son histoire épique dans un show musical cabaret groovy tendre et frénétique. Tout en strass ! Véritable mascotte des nuits parisiennes, meneuse de revue dans les grands Music-Hall, habituée du Bal Blomet dans l’Immense Petit Cabaret et l’Heure Exquise, cette panthère noire résolument glam drôle et sexy déroule enfin son répertoire inspiré de Soul music et de chanson française. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.billetweb.fr/brenda-mour

