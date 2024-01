Brelin le Frou : le Portrait de famille Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Découvrez ou redécouvrez la surréaliste Gisèle Prassinos à l’occasion de la lecture de la lecture de Brelin le Frou

L’histoire

de Brelin le Frou se situe en

Frubie-Ost, pays imaginaire d’Europe.

Un

artiste y a produit une tenture intitulée « Le portrait de famille »,

sous-titre de Brelin le frou.

Une

pseudo-ethnologue, travaillant sur la biographie du savant Berge, découvre que

l’auteur de cette œuvre n’est autre que le frère ainé de Berge, Brelin le Frou.

Pour cette œuvre, Gisèle Prassinos a réalisé 12 tentures d’après un album de photos de famille, décrivant des

personnages hauts en couleur dans un monde burlesque où il est d’usage, comme

l’indique la note de l’auteur, de « porter l’emblème de son genre afin

d’être distingué comme mâle ou femelle ».

Au moment de la parution du livre en 1975, Belfond accompagne le lancement du livre de l’exposition des tentures.

Annie Richard nous propose une lecture qui restitue l’étroite relation entre texte et images, dessins et tentures.

Née

en 1920 à Istanbul, d’origine grecque par son père et italienne par sa mère,

sœur du peintre Mario Prassinos, Gisèle Prassinos a vécu à Paris où ses premiers poèmes

écrits à l’âge de quatorze ans ont été aussitôt admirés par les surréalistes.

Elle est ensuite devenue romancière, novelliste et plasticienne tout en restant

essentiellement poète. Le maître-mot de Gisèle Prassinos est l’humour, un humour décapant et irrésistible. D’ailleurs, André Breton la fait figurer, seule femme de la première édition, dans son Anthologie de l’humour noir.

Annie

Richard est une universitaire, spécialiste de l’œuvre et amie de Gisèle Prassinos. Autrice

de : Le monde suspendu de Gisèle Prassinos, H.B éditions, 1997, La Bible surréaliste de Gisèle Prassinos, éditions Mols, 2004 et de nombreux articles publiés notamment dans la revue Mélusine. Commissaire de l’exposition « Le monde suspendu de Gisèle Prassinos », BHVP, 1998, Maison française de Washington, 2001, Abbaye de Hambye,1999, à l’occasion du colloque « Le merveilleux dans le surréalisme » au Centre culturel international de Cerisy- la-Salle, Maison de de la Grèce, Paris, 2003.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/brelin-le-frou-le-portrait-de-famille

Gisèle Prassinos / BHVP