Brocante du Quai Lannion

17 avril – 16 octobre, les dimanches
Sur place
Emplacement 5M x 8M
0688015769

Brocante professionnel

Lannion Quai D'Aiguillon
Quai D'Aiguillon
22300 Brélévenez
Côtes-d'Armor

dimanche 15 mai – 08h00 à 18h00

dimanche 19 juin – 08h00 à 18h00

dimanche 17 juillet – 08h00 à 18h00

dimanche 21 août – 08h00 à 18h00

dimanche 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 16 octobre – 08h00 à 18h00

Heure : 08:00 - 18:00

