Danse au château Brélès, dimanche 3 mars 2024.

Danse au château Brélès Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Le château de Kergroadez vous convie dans la grande salle, à découvrir et participer à

– un spectacle de danse et musique médiévale,

– une initiation aux danses d’inspiration médiévale destinée à tous les publics, grands et petits, débutants comme aguerris

– un goûter autour d’un conte

Plus on est costumé, plus on rit… Venez costumés médiéval ou renaissance !

.

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr



L’événement Danse au château Brélès a été mis à jour le 2024-01-19 par OT IROISE BRETAGNE