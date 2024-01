Conte et chocolat chaud Brélès, dimanche 25 février 2024.

Conte et chocolat chaud Brélès Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:30:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

Il était une fois… Le temps d’un après-midi, la grande salle du château de Kergroadez accueille les contes de fées. Au fil des mots, les lieux se peuplent des chevaliers et princesses, sorciers et magiciennes des légendes bretonnes. Dans l’ambiance chaleureuse du château de Kergroadez où un bon feu de cheminée et un chocolat

chaud vous attendront. Prévoyez cependant une tenue suffisamment chaude et confortable les grandes bâtisses sont fraîches en hiver !

.

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr



L’événement Conte et chocolat chaud Brélès a été mis à jour le 2024-01-19 par OT IROISE BRETAGNE